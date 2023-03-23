Риккардо рассказал о своих задачах в «Ред Булл» в сезоне-2023

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался о своей работе в австрийской команде.

«С профессиональной точки зрения в этом году мне просто нужно быть командным игроком. Я снова в той компании, с которой у меня связано множество хороших воспоминаний, мне было приятно вернуться туда. Но в этом году речь не обо мне, а о вкладе в общий успех команды. Я должен помочь там, где смогу.

Работать в симуляторе, изучать машину и помогать в развитии болида — это всё, на чём я сосредоточен. Это поможет мне развить свои способности, обрести уверенность и удовольствие от пилотирования. У меня были тяжёлые пара сезонов, но во мне всё ещё живёт спортсмен, который хочет напомнить людям, что я всё ещё здесь, всё ещё тот же профессионал и всё ещё вношу свой вклад в успех», — приводит слова Риккардо RacingNews365.