Марко прокомментировал отсутствие Ферстаппена на собрании «Ред Булл» после квалификации

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен не посетил субботнее собрание команды после квалификации Гран-при Саудовской Аравии из-за плохого самочувствия.

«Макс только что перенёс тяжёлый грипп. Вы видели, как он выглядел, когда вышел из машины? Конечно, это не пошло ему на пользу, и он захотел лечь спать как можно скорее», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Ранее такую же информацию распространил голландский журналист Эрик Ван Харен.

Команда договорилась с Ферстаппеном о его уходе со встречи, чтобы он успел восстановиться перед воскресной гонкой. Напомним, ранее голландца раскритиковал за подобное решение чемпион мира 2016 года немец Нико Росберг.