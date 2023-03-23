Марко прокомментировал отсутствие Ферстаппена на собрании «Ред Булл» после квалификации
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен не посетил субботнее собрание команды после квалификации Гран-при Саудовской Аравии из-за плохого самочувствия.
«Макс только что перенёс тяжёлый грипп. Вы видели, как он выглядел, когда вышел из машины? Конечно, это не пошло ему на пользу, и он захотел лечь спать как можно скорее», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.
Ранее такую же информацию распространил голландский журналист Эрик Ван Харен.
Команда договорилась с Ферстаппеном о его уходе со встречи, чтобы он успел восстановиться перед воскресной гонкой. Напомним, ранее голландца раскритиковал за подобное решение чемпион мира 2016 года немец Нико Росберг.
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