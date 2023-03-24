Испанская гонщица «Премы» показала, как учит Квята модным движениям. Видео

Испанская гонщица Марта Гарсия Лопес, выступающая за «Прему», разместила пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой видеозаписью. Девушка показала, как обучала бывшего российского пилота Формулы-1 Даниила Квята модным танцевальным движениям.
«Обучаю Даниила Квята, как создавать тренды. Он не так плох для первого раза», — подписала видео Гарсия Лопес.
Гонщица «Премы» учит Квята модным движениям:
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
Ранее Даниил высказался о своём успешном дебюте в гонках на выносливость (WEC) в составе «Премы».
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