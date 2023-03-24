В «Ауди» сообщили, когда представят ливрею для будущей машины Формулы-1

Компания «Ауди» сообщила, что представит свой проект Формулы-1 в апреле на выставке в Шанхае.
«Мы представим наш проект в апреле, на выставке в Шанхае. Это очень важно для нас, потому что Китай остаётся важным рынком для Формулы-1, а также крупнейшим рынком для „Ауди“ в мире. Мы хотели бы представить наш проект, а также позволить болельщикам к нему приблизиться. Гран-при Китая не было на протяжении последних трёх лет, так что мы подумали, что было бы здорово представить наш шоу-кар в ливрее „Ауди“ именно там», — приводит слова представителя «Ауди» PlanetF1.
Напомним, о том, что «Ауди» будет сотрудничать с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео», стало известно в конце октября прошлого года. В январе стало известно, что «Ауди» выкупила миноритарный пакет акций в Sauber Group.
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