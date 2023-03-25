Сайнс: «Феррари» добилась огромного прогресса в последние годы, но этого недостаточно

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал текущее положение своей команды в новом сезоне Формулы-1, а также высказался о прогрессе «Скудерии».

«Текущее положение показывает, что кому-то просто удалось справиться с задачей лучше, чем нам. Нужно прибавлять. Мы каждый год становимся сильнее, и другие делают так же. Дело не только в том, чтобы улучшить собственный результат по сравнению с предыдущим сезоном, но и в прогрессе относительно соперников. Я провёл в «Феррари» три года и в это время команда добилась огромного прогресса. Просто этого недостаточно, чтобы выиграть у «Ред Булл» и «Мерседеса».

Старт этого сезона вышел тяжёлым. Были проблемы и с гоночным темпом, и с надёжностью, чего мы не ждали. Думаю, правильнее будет оценивать команды в конце сезона, так как нужно учиться на своих ошибках», — цитирует Сайнса F1i.