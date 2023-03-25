Сайнс: «Феррари» добилась огромного прогресса в последние годы, но этого недостаточно

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал текущее положение своей команды в новом сезоне Формулы-1, а также высказался о прогрессе «Скудерии».
«Текущее положение показывает, что кому-то просто удалось справиться с задачей лучше, чем нам. Нужно прибавлять. Мы каждый год становимся сильнее, и другие делают так же. Дело не только в том, чтобы улучшить собственный результат по сравнению с предыдущим сезоном, но и в прогрессе относительно соперников. Я провёл в «Феррари» три года и в это время команда добилась огромного прогресса. Просто этого недостаточно, чтобы выиграть у «Ред Булл» и «Мерседеса».
Старт этого сезона вышел тяжёлым. Были проблемы и с гоночным темпом, и с надёжностью, чего мы не ждали. Думаю, правильнее будет оценивать команды в конце сезона, так как нужно учиться на своих ошибках», — цитирует Сайнса F1i.
- 25 марта 2023
-
09:41
-
01:53
-
00:47
-
00:42
- 24 марта 2023
-
23:02
-
22:55
-
21:55
-
21:52
-
20:49
-
20:42
-
19:46
-
19:43
-
18:53
-
18:37
-
17:50
-
17:46
-
15:53
-
15:32
-
14:30
-
14:04
-
13:51
-
13:44
-
13:39
-
12:40
-
12:11
-
10:24
-
09:59
-
00:48
-
00:40
- 23 марта 2023
-
23:57
-
23:50
-
22:57
-
22:53
-
21:52
-
20:51