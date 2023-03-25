Нельсон Пике оштрафован на $ 950 тысяч за расистские комментарии в адрес Хэмилтона

Трёхкратный чемпион мира Нельсон Пике должен выплатить штраф за моральный ущерб в размере пяти миллионов бразильских реалов, что эквивалентно примерно $ 950 тысячам, за расистские и гомофобным высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона, постановил 20-й Гражданский суд Бразилии.
Напомним, в 2021 году Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением. Кроме того, в 2016 году Пике позволил себе гомофобные высказывания в адрес Льюиса.
Позже сам Пике приносил извинения Хэмилтону и заявил, что его слова были неправильно переведены.
Иск был подан Educafro, ответственным за содействие интеграции чернокожих в государственных и частных университетах, Centro Santo Dias (органом защиты прав человека), Aliança Nacional LGBTI+ и Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH).
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