Нельсон Пике оштрафован на $ 950 тысяч за расистские комментарии в адрес Хэмилтона

Трёхкратный чемпион мира Нельсон Пике должен выплатить штраф за моральный ущерб в размере пяти миллионов бразильских реалов, что эквивалентно примерно $ 950 тысячам, за расистские и гомофобным высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона, постановил 20-й Гражданский суд Бразилии.

Напомним, в 2021 году Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением. Кроме того, в 2016 году Пике позволил себе гомофобные высказывания в адрес Льюиса.

Позже сам Пике приносил извинения Хэмилтону и заявил, что его слова были неправильно переведены.

Иск был подан Educafro, ответственным за содействие интеграции чернокожих в государственных и частных университетах, Centro Santo Dias (органом защиты прав человека), Aliança Nacional LGBTI+ и Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH).