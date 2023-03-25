Алонсо сравнил прогресс «Астон Мартин» с прошлогодним прорывом «Феррари»

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, чем прогресс его команды отличается от прошлогодних успехов «Феррари» и успехов «Брауна» в 2009 году.
«В 2020 году «Феррари» была в очень плохом состоянии, а спустя год выиграла два первых Гран-при сезона из трёх и боролась за чемпионство. Команда сделала огромный шаг вперёд. «Браун» в 2009 году — огромный скачок. Если же мы говорим о прорывах без изменений в регламенте, то у «Астон Мартин» самый большой. Все остальные прорывы происходили, когда менялись правила. К тому же сложно чего-то достичь в условиях потолка расходов, но у нас собраны очень талантливые специалисты», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.
В первых двух гонках нового сезона Формулы-1 Фернандо Алонсо занимал третье место.
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