Хюлькенберг вышел на второе место по количеству гонок без побед в Формуле-1

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг, выступающий за команду «Хаас», всё ближе и ближе к антирекорду в истории Формулы-1.
В первых двух гонках нового сезона (Гран-при Бахрейна и Гран-при Саудовской Аравии) немецкому гонщику не удалось набрать очки.
Таким образом, на счету Хюлькенберга уже 183 гонки без побед в Формуле-1. По этому показателю он сравнялся со своим соотечественником Ником Хайдфельдом, выступавшим в «Королеве автоспорта» с 2000 по 2011 год.
Впереди Хюлькенберга и Хайдфельда только итальянский гонщик Андреа де Чезарис. На его счету 208 гонок без побед в период с 1980 по 1994 год. В 2014 году де Чезарис погиб, не справившись с управлением мотоцикла на кольцевой дороге Рима.
Напомним, Нико Хюлькенберг присоединился к «Хаасу» в межсезонье, заменив Мика Шумахера.
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