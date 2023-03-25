Хорнер: конкуренты сказали нашим спонсорам, что мы создаём для них дурной имидж

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как представитель одной из команд-конкурентов обращался к спонсорам австрийской команды после нарушения ею финансового регламента.

«Нарушение лимита бюджетов запятнало нас. Такие вещи используют конкуренты. Один из них связывался с нашими спонсорами и говорил, что мы создаём дурной имидж для их бренда. И это было сделано исподтишка. Моя жена всегда говорит, что от похлопывания по спине до пинка под зад шесть дюймов. Это как шоу The Kardashians на колёсах. Важно, чтобы тебе самому было комфортно от принятых решений. Так я и стараюсь жить», — приводит слова Кристиана Хорнера INews.

Напомним, за нарушение регламента «Ред Булл» получил денежный штраф и ограничение на работу в аэродинамической трубе на сезон-2023.