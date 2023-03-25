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Кристиан Хорнер назвал главную проблему Серхио Переса

Кристиан Хорнер назвал главную проблему Серхио Переса
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об одном из пилотов команды, мексиканце Серхио Пересе.

«Перес был на грани завершения карьеры. Мы подписали контракт, который дал ему вторую жизнь в Формуле-1. Сейчас он смог выиграть четыре Гран-при и завоевать большое количество подиумов. Сейчас он всё лучше и лучше адаптируется к машине и обретает уверенность в себе. Самая большая проблема Чеко — поддерживать этот уровень на протяжении 23 гонок. Нужно, чтобы он выдержал, потому что именно такое свойство сделало Ферстаппена настолько сильным в последние несколько лет. Главная сила Макса Ферстаппена в невероятной стабильности, которой он добился», — приводит слова Кристиана Хорнера INews.

Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте после первых двух этапов сезона-2023, уступая Максу Ферстаппену одно очко.

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