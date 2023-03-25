Кристиан Хорнер назвал главную проблему Серхио Переса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об одном из пилотов команды, мексиканце Серхио Пересе.

«Перес был на грани завершения карьеры. Мы подписали контракт, который дал ему вторую жизнь в Формуле-1. Сейчас он смог выиграть четыре Гран-при и завоевать большое количество подиумов. Сейчас он всё лучше и лучше адаптируется к машине и обретает уверенность в себе. Самая большая проблема Чеко — поддерживать этот уровень на протяжении 23 гонок. Нужно, чтобы он выдержал, потому что именно такое свойство сделало Ферстаппена настолько сильным в последние несколько лет. Главная сила Макса Ферстаппена в невероятной стабильности, которой он добился», — приводит слова Кристиана Хорнера INews.

Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте после первых двух этапов сезона-2023, уступая Максу Ферстаппену одно очко.