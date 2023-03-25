Экипаж Ферстаппена и Палоу сошёл в виртуальных «12 часах Себринга»

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен неудачно вернулся в виртуальные гонки. Ферстаппен принял участие в виртуальных «12 часах Себринга» в классе GTB в одном экипаже с испанским гонщиком IndyCar Алексом Палоу.

Однако ещё до истечения первых полутора часов гонки борьба для Ферстаппена и Палоу закончилась — Макс был вынужден вернуться в боксы после контакта с соперником. Виртуальный автомобиль получил слишком серьёзные повреждения, и гонка на этом для экипажа Team Redline закончилась.

В январе 2023 года Ферстаппен резко раскритиковал организаторов виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана», заявив, что больше не будет принимать в ней участие. Ферстаппен лидировал в заезде, но вылетел из игры дважды из-за проблем с сервером.