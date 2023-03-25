«Дайте знать, если левый ботинок ещё там». Грожан — о своём сгоревшем болиде на выставке

Пилот IndyCar, бывший гонщик «Хааса» Ромен Грожан отреагировал на упоминание Формулой-1 в социальных сетях выставки F1 Exhibition, которая проходит в эти дни в Мадриде. В частности, одним из экспонатов выставки являются обгоревшие остатки болида Грожана после его аварии в Бахрейне в 2020 году.

«Дайте знать, если мой левый ботинок всё ещё там», — написал Ромен Грожан в комментариях в социальных сетях.

Напомним, это первая в истории официальная выставка Формулы-1. Работы над её организацией продолжались несколько лет. Любители автоспорта смогут увидеть широкий спектр инженерных экспозиций, редкие видеокадры и изображения и многое другое.

Автомобиль Ромена после аварии на старте гонки в Бахрейне 2020 года фактически взорвался и загорелся за считанные секунды. Пилот сумел выбраться из болида самостоятельно, однако при этом получил ожоги рук и ног. Выбираясь, Грожан потерял свой ботинок в горящем кокпите. Больше всего пострадали кисти рук.