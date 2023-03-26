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Джордан считает, что «Ред Булл» позволил Пересу выиграть из-за договорённости в команде

Джордан считает, что «Ред Булл» позволил Пересу выиграть из-за договорённости в команде
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Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан считает, что в «Ред Булл» была договорённость о победе Серхио Переса в Саудовской Аравии.

«Я немного обеспокоен, потому что в обычных условиях Ферстаппен легко выиграл бы Гран-при Саудовской Аравии. Думаю, была договорённость о том, что нужно позволить Пересу победить, если он возьмет поул и будет лидировать всю гонку.

Что было бы, если бы команда не позволила Пересу выиграть? Думаю, на месте Чеко я бы не стал пропускать Ферстаппена. Думаю, была договорённость, что если Макс сможет прорваться до второго места, а Перес будет лидировать, то Чеко разрешат выиграть. Возможно, я стараюсь заглянуть за кулисы, но, считаю, Ферстаппен бы победил, если бы ему разрешили бороться», — приводит слова Эдди Джордана OLBG.

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