Экс-пилот Формулы-1: похоже, Ферстаппен и Перес действительно не доверяют друг другу

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился мнением об атмосфере между гонщиками «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.
«Похоже, они действительно не доверяют друг другу. Это [недоверие] никуда не делось – оно всё ещё присутствует. Команда умело скрывает это, сами гонщики тоже стараются поменьше высказываться на эту тему. Но в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля», — сказал Зурер на канале Formel1.de в YouTube.
Напомним, по итогам предыдущего этапа Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, победу одержал Перес. Второй результат показал его напарник Ферстаппен. При этом Серхио выражал недовольство в связи с тем, что быстрейший круг показал Макс, ускорившийся в концовке.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
- 27 марта 2023
-
13:08
-
12:37
-
12:31
-
12:01
-
11:45
-
11:42
-
10:39
-
10:25
-
10:05
-
02:47
-
00:00
- 26 марта 2023
-
23:25
-
22:38
-
21:44
-
21:00
-
20:47
-
20:01
-
19:06
-
18:33
-
18:10
-
16:29
-
15:20
-
15:19
-
14:46
-
14:35
-
13:36
-
12:52
-
12:40
-
11:31
-
10:26
-
00:54
-
00:48
- 25 марта 2023
-
23:53
-
23:01
-
22:25