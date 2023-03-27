Экс-пилот Формулы-1: похоже, Ферстаппен и Перес действительно не доверяют друг другу

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился мнением об атмосфере между гонщиками «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«Похоже, они действительно не доверяют друг другу. Это [недоверие] никуда не делось – оно всё ещё присутствует. Команда умело скрывает это, сами гонщики тоже стараются поменьше высказываться на эту тему. Но в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля», — сказал Зурер на канале Formel1.de в YouTube.

Напомним, по итогам предыдущего этапа Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, победу одержал Перес. Второй результат показал его напарник Ферстаппен. При этом Серхио выражал недовольство в связи с тем, что быстрейший круг показал Макс, ускорившийся в концовке.

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