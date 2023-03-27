Зурер — о соперничестве в «Ред Булл»: Перес видит свой шанс

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился мнением о внутрикомандной борьбе между гонщиками «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«Серхио видит свой шанс. Конечно, ему приходится надеяться, что другому гонщику не повезёт. И если привод на болиде Макса снова сломается или что-то в этом роде, он внезапно окажется на вершине чемпионата. Конечно, все мы знаем, что Ферстаппен быстрее. Когда команда настолько доминирует, двум пилотам по крайней мере должно быть позволено атаковать друг друга ради зрелищности», — сказал Зурер на канале Formel1.de в YouTube.

После двух Гран-при нынешнего сезоне Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 (44 очка), а Перес – второе (43 очка).

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