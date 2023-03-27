Сайнс: ситуация в «Феррари» намного лучше, чем говорят в новостях
Поделиться
Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс считает, что средства массовой информации преувеличивают проблемы, с которыми столкнулся итальянский коллектив на старте нынешнего сезона.
«Всё намного лучше, чем говорят в новостях. Когда вы оглядываетесь на неделю между первым и вторым Гран-при, создаётся ощущение, что всё пошло не лучшим образом, учитывая, сколько слухов ходило вокруг.
Однако я могу вас заверить: мы понимаем, что нам нужно улучшить и как это сделать, а также знаем наши краткосрочные и долгосрочные цели. Я и вправду очень удивился, когда некоторые люди попытались вывести команду из равновесия, назвав происходящее «кризисом», – приводит слова Сайнса издание RacingNews365.
Материалы по теме
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
Комментарии
- 27 марта 2023
-
22:49
-
21:41
-
20:46
-
19:43
-
18:49
-
18:33
-
17:27
-
16:36
-
16:05
-
15:13
-
14:49
-
14:08
-
13:08
-
12:37
-
12:31
-
12:01
-
11:45
-
11:42
-
10:39
-
10:25
-
10:05
-
02:47
-
00:00
- 26 марта 2023
-
23:25
-
22:38
-
21:44
-
21:00
-
20:47
-
20:01
-
19:06
-
18:33
-
18:10
-
16:29
-
15:20
-
15:19
Партнерский контент