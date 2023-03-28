Мигель Оливейра стал четвёртым гонщиком MotoGP, который пропустит Гран-при Аргентины

Португальский гонщик «Априлии» Мигель Оливейра будет вынужден пропустить Гран-при Аргентины. Об этом информирует пресс-служба команды. Португалец получил травму в результате аварии на Гран-при Португалии, состоявшемся в минувший уикенд.
«После аварии на Гран-при Португалии Оливейра прошёл дополнительное обследование в своём родном городе, где у него были обнаружены повреждения, которые не позволят ему принять участие во втором Гран-при сезона», — говорится в заявлении «Априлии».
Ожидается, что гонщик вернётся в строй к третьему этапу сезона (Гран-при США, который состоится с 15 по 16 апреля).
Напомним, на Гран-при Португалии Марк Маркес столкнулся с соотечественником Хорхе Мартином, а затем врезался в Оливейру. Позже Маркес получил штраф в виде двух длинных кругов на Гран-при Аргентины. Из-за того, что этот этап из-за травмы он пропустит, его наказание будет перенесено на следующий этап. Из-за травм Гран-при Аргентины пропустят также Пол Эспаргаро и Энеа Бастьянини.
Гран-при Аргентины состоится с 1 по 2 апреля.
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