Пиастри высказался о первом домашнем Гран-при Формулы-1 в карьере

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился ожиданиями от первого домашнего Гран-при Формулы-1 в карьере, который пройдёт в ближайшие выходные.

«Здорово будет приехать в Мельбурн на домашний Гран-при. Я вырос в пригороде, и это особенное чувство — вернуться в качестве пилота Формулы-1. Будет фантастическая атмосфера, и не могу дождаться, когда окажусь там и стану частью этого. Я действительно с нетерпением жду встречи с домашней публикой и всеми фанатами команды. Это будет моя первая гонка в «Альберт-Парке», и я уверен, что это будет незабываемый опыт. Погода здесь обычно переменчива, так что это может быть интересно.

Было чрезвычайно приятно показать восьмое время в своей второй квалификации в Формуле-1 и полностью провести этап в Джидде, хотя воскресенье не прошло гладко. В этом сезоне предстоит пройти долгий путь. Мы будем продолжать упорно трудиться как команда, и мой процесс обучения продолжается», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».