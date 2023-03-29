Раскрыты планы потенциальной команды Формулы-1, ранее связанной с Мазепиными

Британская гоночная команда «Хайтек» (Hitech GP), известная по выступлениям в Формуле-2 и Формуле-3, в настоящий момент активно работает над тем, чтобы присоединиться к Формуле-1 в 2026 году. Об этом информирует Racingnews365. Проект получил кодовое название H26.
Гоночный коллектив базируется в Великобритании и пользуется бывшей аэродинамической трубой «Мерседеса». Кроме того, есть вероятность, что «Хайтек» станет для «Мерседеса» «младшей командой». Отмечается, что «Мерседес» заинтересован в появлении нового клиента.
По словам оставшегося анонимным представителя команды, цель заключается в том, чтобы быть максимально готовыми начать конструировать болид Формулы-1, как только Международная автомобильная федерация (ФИА) даст зелёный свет заявке. Для этого «Хайтек» уже приступил к проектированию шасси на основе краш-тестов других команд Формулы-1.
Компания Hitech GP была основана в 2002 году. В марте прошлого года стало известно, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, ранее владевший основным пакетом акций Hitech GP, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
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