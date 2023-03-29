Тото Вольф высказался о предстоящем выступлении «Мерседеса» на Гран-при Австралии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Австралии. Он состоится с 31 марта по 2 апреля.
«Альберт-Парк — трасса с уникальными характеристиками, и нам придётся приложить немало усилий, чтобы адаптироваться к ней. Как всегда, мы постараемся максимально использовать потенциал нашей машины и набрать столько очков, сколько это возможно для нас на данный момент. Мы находимся не там, где хотели бы быть, но это не помешает нам гоняться изо всех сил и выкладываться на все сто», — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1.
После двух Гран-при этого сезона «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. В активе немецкой команды 38 очков.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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