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Генеральный директор «Форда» посетил завод «Ред Булл»

Генеральный директор «Форда» посетил завод «Ред Булл»
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Генеральный директор компании «Форд» Джим Фарли посетил завод «Ред Булл» по производству двигателей, который расположен на базе команды в Милтон-Кейнсе. Об этом сообщил руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Здорово, что генеральный директор «Форда» Джим Фарли посетил сегодня наш кампус и увидел, как воплощается в жизнь проект двигателей «Ред Булл Форд» на 2026 год», — подписал фото Хорнер.

Фото: Из личного архива Кристиана Хорнера

Напомним, в начале февраля американский автопроизводитель сообщил о возвращении в Формулу-1. Официально партнёрство между «Ред Булл» и «Фордом» начнётся в 2026 году со вступлением в силу нового моторного регламента. Американская марка станет техническим партнёром и поставщиком моторов для гоночного коллектива из Австрии.

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