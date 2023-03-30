Алонсо скептически отнёсся к нововведениям ФИА по поводу стартовых полей

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поставил под сомнение некоторые изменения, внесённые ФИА, чтобы помочь гонщикам избежать штрафов на старте гонок Формулы-1.

Напомним, на Гран-при Формулы-1 в Австралии стартовые поля на решётке будут расширены на 20 см.

«Это сложно, а в нынешнем году, похоже, стало ещё сложнее, потому что получить два штрафа за две гонки немного странно. Мы очень сильно концентрируемся на том, чтобы не пересечь жёлтую линию, заехав слишком далеко вперёд. Так что когда приближаешься к своей ячейке, то не смотришь на неё саму.

В следующий раз постараюсь быть более сосредоточенным на самой ячейке и избежать штрафа.

Центральная линия, которую ввели в ФИА? Не думаю, что она поможет, потому что когда подъезжаешь к своей ячейке, то смотришь по сторонам, а не вперёд.

Вот 20 дополнительных сантиметров должны помочь. Вероятно, на некоторых трассах, например в Монако или в Имоле, всё равно придётся стартовать немного боком, потому что если не сделать этого, увеличишь риск попасть в аварию», — приводит слова Алонсо Racingnews365.