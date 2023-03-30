ФИА запретила членам команд забираться на ограждение пит-уолла, приветствуя гонщиков

Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила членам команд Формулы-1 забираться на ограждение пит-уолла, приветствуя гонщиков на финише.

В организации посчитали эту традицию опасной. Подобные празднования на ограждении повторяются на каждом этапе Формулы-1.

Гоночный директор Нильс Виттих в указаниях к Гран-при Австралии отдельно сообщил, что забираться на ограждения запрещено, сославшись на статью Спортивного кодекса ФИА. Федерация не стала вносить новые правила касательно этого пункта, а только указала, что будет строже следить за выполнением уже имеющихся норм. О возможных штрафах за нарушение не уточняется.

Ранее ФИА также запретила использование на трассе велосипедов и мопедов. Теперь пилотам и членам команды разрешены только пешие прогулки.