ФИА запретила членам команд забираться на ограждение пит-уолла, приветствуя гонщиков

Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила членам команд Формулы-1 забираться на ограждение пит-уолла, приветствуя гонщиков на финише.
В организации посчитали эту традицию опасной. Подобные празднования на ограждении повторяются на каждом этапе Формулы-1.
Гоночный директор Нильс Виттих в указаниях к Гран-при Австралии отдельно сообщил, что забираться на ограждения запрещено, сославшись на статью Спортивного кодекса ФИА. Федерация не стала вносить новые правила касательно этого пункта, а только указала, что будет строже следить за выполнением уже имеющихся норм. О возможных штрафах за нарушение не уточняется.
Ранее ФИА также запретила использование на трассе велосипедов и мопедов. Теперь пилотам и членам команды разрешены только пешие прогулки.
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