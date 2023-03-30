Даниил Квят отреагировал на историю Пиастри про российский флаг

Российский гонщик Даниил Квят, ныне выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость, отреагировал на рассказ австралийского гонщика «Макларена» Оскара Пиастри о том, как он был грид-боем у машины Квята на стартовой решётке Гран-при Австралии в 2015 году.
«Уверен, что у тебя всё будет лучше, чем в моей гонке в 2015 году. Наслаждайся своей домашней гонкой, приятель», — написал в своих социальных сетях Квят.
На Гран-при Австралии 2015 года Квят так и не добрался до стартовой решётки из-за поломки машины на установочном круге.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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