В «Макларене» ответили, может ли Норрис досрочно расторгнуть контракт с командой

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что у Ландо Норриса нет опций досрочного расторжения контракта.

«В контракте Ландо Норриса нет никаких опций досрочного расторжения. Вообще. Если к концу своего нынешнего соглашения он не будет побеждать и не будет чувствовать такую возможность, то, как и любой пилот, он будет рассматривать возможность ухода. Ведь в конечном счёте мы все здесь для того, чтобы побеждать.

У Норриса есть контракт с нами, он счастлив в команде, видит наш прогресс, он настоящий командный игрок. Так что главное — чтобы ему было комфортно в окружении, а у нас будет время доказать, что мы можем предоставить ему машину, способную побеждать.

Всё просто. Но если через два года мы будем недостаточно конкурентоспособны, то я пойму Ландо, если он решит пересесть за руль машины, способной выигрывать. Но сейчас мы вместе работаем над тем, чтобы предоставить ему эту машину», — приводит слова Зака Брауна Sky Sports.