Гран-при Австралии остановили в третий раз после аварии двух «Альпин» и других инцидентов

Гонка на Гран-при Австралии в третий раз остановлена красными флагами в результате ряда инцидентов после второго рестарта за три круга до финиша.
После рестарта на первом повороте трассы в Мельбурне произошло сразу несколько аварий, в результате чего обе машины «Альпин» врезались в барьер.
Кроме того, из-за ряда столкновений свои позиции потеряли гонщики «Астон Мартин».
Сейчас гоночная дирекция разбирает все произошедшие инциденты для вынесения окончательного решения по поводу возможного рестарта гонки.
Напомним, до этого Гран-при Австралии останавливали красными флагами дважды. На девятом круге в аварию попал пилот «Уильямса» Алекс Албон. А за три круга до конца из-за поломки задней подвески Кевин Магнуссен потерял колесо и гонка вновь была остановлена.
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