Перес признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Австралии

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес был признан «Гонщиком дня» по итогам гонки в Австралии. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.
На машине Переса в третьей тренировке возникли проблемы с тормозами, но в команде не смогли их быстро решить. Из-за этого мексиканец в первом сегменте квалификации вылетел с трассы и застрял в гравии, из-за чего занял последнее, 20-е место. В условиях закрытого парка на машине Переса заменили элементы силовой установки и ему пришлось стартовать с пит-лейна.
Однако по ходу гонки благодаря трём рестартам мексиканцу удалось прорваться с 20-го на 5-е место, а также проехать самый быстрый круг (1:20.235). По итогам Гран-при Австралии Перес набрал 11 очков в личном зачёте.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путём голосования на официальном сайте Формулы-1 по ходу Гран-при.
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