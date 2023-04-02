Ньюгарден выиграл первую овальную гонку сезона IndyCar, Грожан разбил машину перед финишем

Пилот команды «Пенске» Джозеф Ньюгарден выиграл гонку PPG 375 — второй этап серии IndyCar сезона-2023, который состоялся на овале Texas Motor Speedway в Форт-Уэрте, штат Техас. Это уже 26-я победа Ньюгардена в IndyCar, и теперь по числу побед он занимает третье место, опережая Элио Кастроневеса.

Ньюгарден доминировал по ходу первой половины дистанции, однако затем инициативу перехватил Патрисио О’Уорд из «Макларена». В какой-то момент эти два пилота опережали весь пелотон на круг, но во время вторых жёлтых флагов несколько гонщиков вернулись в один круг с лидерами.

Решающими стали финальные 12 кругов, на протяжении которых Ньюгарден и О’Уорд сражались с Алексом Палоу, однако сражение завершилось досрочно — Ромен Грожан, шедший в топ-5, поскользнулся в грязном воздухе позади соперника и разбил машину о стену.

В общей сложности гонка пять раз прерывалась из-за различных инцидентов. На 47-м круге машину разбил Такума Сато, на 178-м в аварию попал победитель квалификации Феликс Розенквист, на 209-м не удержал автомобиль Стинг Рэй Робб, а на 222-м на замедлившегося из-за поломки подвески Девлина де Франческо налетел Грэм Рэйхол. Авария Грожана стала пятым инцидентом — он произошёл за два круга до финиша, и в итоге гонка завершилась в режиме жёлтых флагов.

О’Уорд в итоге занял второе место, Палоу стал третьим, а топ-5 замкнули Дэвид Малукас и Скотт Диксон. Колтон Херта расположился седьмым, уступив Скотту Макглоклину, а Маркус Эрикссон, одержавший победу на первом этапе сезона, занял восьмое место.

IndyCar. PPG 375, Техас (топ-10):

1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 250 кругов.

2. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +1,2838 сек.

3. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1,8839.

4. Дэвид Малукас (Dale Coyne HMD Motorsports) +2,1173.

5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +2,4379.

6. Скотт Макглоклин (Team Penske) +4,1359.

7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +6,4228.

8. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +1 круг.

9. Каллум Айлотт (Juncos Hollinger Racing) +1 круг.

10. Элио Кастроневес (Meyer Shank Racing) +1 круг.

В лидеры общего зачёта по итогам двух этапов вышел О’Уорд, который теперь на семь очков опережает Эрикссона. Третью позицию по-прежнему удерживает Диксон, Ньюгарден поднялся на четвёртую строчку, а топ-5 замыкает Палоу.

Общий зачёт (топ-10):

1. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 82 очка.

2. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 75.

3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 67.

4. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 66.

5. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 60.

6. Дэвид Малукас (Dale Coyne HMD Motorsports) — 53.

7. Каллум Айлотт (Juncos Hollinger Racing) — 52.

8. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 48.

9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 40.

10. Уилл Пауэр (Team Penske) — 40.

Следующий этап IndyCar — уличный Гран-при Лонг-Бич — пройдёт 16 апреля.