Ньюгарден выиграл первую овальную гонку сезона IndyCar, Грожан разбил машину перед финишем

Пилот команды «Пенске» Джозеф Ньюгарден выиграл гонку PPG 375 — второй этап серии IndyCar сезона-2023, который состоялся на овале Texas Motor Speedway в Форт-Уэрте, штат Техас. Это уже 26-я победа Ньюгардена в IndyCar, и теперь по числу побед он занимает третье место, опережая Элио Кастроневеса.
Ньюгарден доминировал по ходу первой половины дистанции, однако затем инициативу перехватил Патрисио О’Уорд из «Макларена». В какой-то момент эти два пилота опережали весь пелотон на круг, но во время вторых жёлтых флагов несколько гонщиков вернулись в один круг с лидерами.
Решающими стали финальные 12 кругов, на протяжении которых Ньюгарден и О’Уорд сражались с Алексом Палоу, однако сражение завершилось досрочно — Ромен Грожан, шедший в топ-5, поскользнулся в грязном воздухе позади соперника и разбил машину о стену.
В общей сложности гонка пять раз прерывалась из-за различных инцидентов. На 47-м круге машину разбил Такума Сато, на 178-м в аварию попал победитель квалификации Феликс Розенквист, на 209-м не удержал автомобиль Стинг Рэй Робб, а на 222-м на замедлившегося из-за поломки подвески Девлина де Франческо налетел Грэм Рэйхол. Авария Грожана стала пятым инцидентом — он произошёл за два круга до финиша, и в итоге гонка завершилась в режиме жёлтых флагов.
О’Уорд в итоге занял второе место, Палоу стал третьим, а топ-5 замкнули Дэвид Малукас и Скотт Диксон. Колтон Херта расположился седьмым, уступив Скотту Макглоклину, а Маркус Эрикссон, одержавший победу на первом этапе сезона, занял восьмое место.
IndyCar. PPG 375, Техас (топ-10):
1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 250 кругов.
2. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) +1,2838 сек.
3. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1,8839.
4. Дэвид Малукас (Dale Coyne HMD Motorsports) +2,1173.
5. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +2,4379.
6. Скотт Макглоклин (Team Penske) +4,1359.
7. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +6,4228.
8. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) +1 круг.
9. Каллум Айлотт (Juncos Hollinger Racing) +1 круг.
10. Элио Кастроневес (Meyer Shank Racing) +1 круг.
В лидеры общего зачёта по итогам двух этапов вышел О’Уорд, который теперь на семь очков опережает Эрикссона. Третью позицию по-прежнему удерживает Диксон, Ньюгарден поднялся на четвёртую строчку, а топ-5 замыкает Палоу.
Общий зачёт (топ-10):
1. Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren) — 82 очка.
2. Маркус Эрикссон (Chip Ganassi Racing) — 75.
3. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 67.
4. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 66.
5. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 60.
6. Дэвид Малукас (Dale Coyne HMD Motorsports) — 53.
7. Каллум Айлотт (Juncos Hollinger Racing) — 52.
8. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 48.
9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 40.
10. Уилл Пауэр (Team Penske) — 40.
Следующий этап IndyCar — уличный Гран-при Лонг-Бич — пройдёт 16 апреля.
- 2 апреля 2023
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:42
-
19:55
-
18:55
-
18:44
-
18:40
-
17:55
-
17:45
-
16:55
-
16:14
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:41
-
15:24
-
14:49
-
14:26
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
13:59
-
13:52
-
13:51
-
13:26
-
13:24
-
13:13
-
13:07
-
13:05
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:24
-
12:23