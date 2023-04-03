Чемпион IndyCar Уилл Пауэр продлил контракт с командой «Пенске»

Австралийский гонщик Уилл Пауэр продлил контракт с командой серии IndyCar «Пенске» и продолжит выступать за неё в течение нескольких сезонов, однако точный срок многолетнего соглашения не сообщается. За «Пенске» Пауэр выступает с 2009 года, а это значит, что в команде Роджера Пенске он проведёт по меньшей мере 15 лет.

«Когда я оглядываюсь назад, то понимаю, как сильно мне повезло. Любой гонщик хочет быть в команде, которая способна побеждать каждую неделю, и «Пенске» — именно такая», — приводит слова гонщика официальный сайт IndyCar.

Уилл Пауэр начал карьеру в австралийских гонках, затем перебрался в Великобританию, а в 2004 году выполнял роль тест-пилота в команде Формулы-1 «Минарди». В 2006-м Уилл переехал в США и начал выступать в гонках Champ Car, а тремя годами позже, после объединения американских формул стал гоняться в IndyCar.

Пауэр сразу стал одним из сильнейших пилотов на дорожных и уличных трассах, но на освоение овалов ушло больше времени, и тем не менее, перейдя в «Пенске» в 2010-м, Уилл три года подряд занимал второе место по итогам сезона IndyCar. Свой первый титул Пауэр завоевал в 2014 году, а в 2022-м во второй раз стал чемпионом.

По итогам двух гонок сезона-2023 Уилл Пауэр занимает десятое место общего зачёта, уступая лидеру — Патрисио О’Уорду из «Макларена» — 42 очка.