Марко: Ферстаппен опережает Алонсо на 24 очка – «Ред Булл» не так просто, как думают

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что конкуренция в нынешнем сезоне Формулы-1 острее, чем представляется части общественности.

«Насколько я помню, после прошлогоднего Гран-при Австралии Макс сказал, что ему потребуется 36 гонок, чтобы стать чемпионом мира. Сейчас ситуация выглядит лучше.

Макс впереди Алонсо на 24 очка, а это одна победа в гонке. К тому же у Макса возникали технические проблемы в Джидде, а Серхио Перес столкнулся с проблемами в Австралии. Нам не так легко, как некоторые думают», – приводит слова Марко издание RacingNews365.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Австралии в сезоне-2023 и в 80-й раз в карьере поднялся на подиум. Серхио Перес стартовал на последнем месте, однако закончил гонку пятым.