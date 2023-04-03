Марко: Ферстаппен опережает Алонсо на 24 очка – «Ред Булл» не так просто, как думают

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что конкуренция в нынешнем сезоне Формулы-1 острее, чем представляется части общественности.
«Насколько я помню, после прошлогоднего Гран-при Австралии Макс сказал, что ему потребуется 36 гонок, чтобы стать чемпионом мира. Сейчас ситуация выглядит лучше.
Макс впереди Алонсо на 24 очка, а это одна победа в гонке. К тому же у Макса возникали технические проблемы в Джидде, а Серхио Перес столкнулся с проблемами в Австралии. Нам не так легко, как некоторые думают», – приводит слова Марко издание RacingNews365.
Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Австралии в сезоне-2023 и в 80-й раз в карьере поднялся на подиум. Серхио Перес стартовал на последнем месте, однако закончил гонку пятым.
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