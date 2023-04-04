Баттон назвал лучший в управлении болид среди команд Формулы-1

Чемпион мира — 2009 Дженсон Баттон считает болид «Астон Мартин» лучшим в управлении из всех команд в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Астон Мартин», какую замечательную машину они создали в этом году. Она выглядит как болид, которым лучше всего управлять. Он очень хорошо сделан, и у них есть эти замечательные отверстия над боковыми понтонами.

Они отводят нежелательный поток воздуха к действительно деликатным частям автомобиля. По сути, это делает машину более стабильной на протяжении всей гонки, и, возможно, именно поэтому машина выглядит как самая легкоуправляемая на стартовой решётке в нынешнем сезоне», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.