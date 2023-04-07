Норрис назвал самую большую слабость «Макларена»
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал главную слабость «Макларена» в этом сезоне. Ландо пожаловался на низкую скорость на прямых, а также на работу DRS.
«Наша скорость на прямых настолько плоха, что, я думаю, отсутствие DRS нам даже помогает. Нас до сих пор шокирует, насколько плохо мы работаем с DRS и насколько мы тяговиты, когда и используем DRS.
Мы выигрываем несколько км/ч, но некоторые другие машины выигрывают 10-15 км/ч, и для нас это совсем другой уровень. Субботы для нас сейчас большая слабость, особенно с четырьмя зонами DRS, как в Австралии, это не в нашу пользу. Но мы всё понимаем и упорно работаем над тем, чтобы понять, как сделать это лучше и эффективнее», — приводит слова Норриса Racingnews365.
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