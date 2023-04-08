Херберт: Расселл и Норрис в будущем могут составить конкуренцию Ферстаппену
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Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт поделился мнением о том, что британские гонщики Ландо Норрис и Джордж Расселл смогут составить конкуренцию действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену, если получат конкурентоспособные машины.
«Джордж смог бросить вызов Льюису Хэмилтону и оказал на него давление, когда стал его напарником. Расселл будет сложным соперником для Ферстаппена, когда получит подходящую машину. Думаю, что и Норрис в будущем сможет составить конкуренцию Максу и будет для него непростым соперником, если тоже получит конкурентоспособный болид», — цитирует Херберта GIVE ME SPORT.
В новом сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов после трёх этапов.
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