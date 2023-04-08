Норрис: я присматриваюсь к «Мерседесу»? Интересно

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на слухи о том, что он планирует перейти в «Мерседес» из-за неудачных выступлений своей команды.

«Я присматриваюсь к «Мерседесу»? Правда? Интересно. На самом деле я счастлив там, где сейчас нахожусь», — сказал гонщик в эфире Channel 4.

Напомним, действующий контракт Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитан до конца 2025 года. Ранее в команде также сообщали, что соглашение Норриса не включает в себя опцию расторжения. При этом слухи связывали Норриса с возможным переходом в одну из топ-команд.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Ландо Норрис набрал очки лишь на Гран-при Австралии. В общем зачёте пилотов британец с восемью очками располагается на восьмом месте.