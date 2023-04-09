Джордж Расселл назвал самую нелюбимую трассу Формулы-1

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл привёл свой рейтинг трасс Формулы-1 и, в частности, назвал самую нелюбимую – ей оказался Автодром имени братьев Родригес в Мексике.

«Мексика… Мне нравится Мехико, там великолепные фанаты, и это великолепный город, но вот трасса является худшей для меня. Мне жаль», – приводит слова Расселла YouTube-канал «Мерседеса».

Также в группу худших треков, по мнению британца, попали городская трасса Баку (Гран-при Азербайджана) и «Ред Булл Ринг» (Гран-при Австрии).

Ранее в интервью бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт заявил, что Расселл и Ландо Норрис из «Макларена» способны составить конкуренцию голландцу Максу Ферстаппену.

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