Даниэль Риккардо: я преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде
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Третий пилот «Ред Булл», австралиец Даниэль Риккардо выразил надежду, что в будущем станет боевым гонщиком в топ-команде.
«Я знаю, где хочу быть и что преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде. Конечно, вероятно, этого будет трудно достичь, но такова моя цель», — приводит слова Риккардо GrandPX.news.
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
Ранее о возвращении Даниэля в «Ред Булл» по окончании прошлого сезона Формулы-1 высказался руководитель команды Кристиан Хорнер.
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