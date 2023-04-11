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Даниэль Риккардо: я преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде

Даниэль Риккардо: я преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде
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Третий пилот «Ред Булл», австралиец Даниэль Риккардо выразил надежду, что в будущем станет боевым гонщиком в топ-команде.

«Я знаю, где хочу быть и что преуспеваю, когда нахожусь в топ-команде. Конечно, вероятно, этого будет трудно достичь, но такова моя цель», — приводит слова Риккардо GrandPX.news.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:

Ранее о возвращении Даниэля в «Ред Булл» по окончании прошлого сезона Формулы-1 высказался руководитель команды Кристиан Хорнер.

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