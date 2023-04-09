Хорнер: когда Риккардо вернулся, мы не узнали в нём того Даниэля, который выступал за нас

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возвращении австралийского гонщика Даниэля Риккардо в команду по окончании прошлого сезона Формулы-1.

Риккардо покинул «Макларен» в конце 2022 года и присоединился к «Ред Булл» в качестве резервного пилота.

«Выступления Риккардо? Думаю, проблема была в том, что когда вы управляете машиной, у которой есть определённые ограничения, то вы пытаетесь к этому приспособиться, чтобы извлечь максимум. Когда он вернулся, то у него были привычки, в которых мы не узнали того Даниэля, который выступал за нас несколько лет назад.

На Рождество у него был отпуск, а также возможность перезагрузиться. Когда он вернулся, то сразу взялся за дело. Думаю, ему нравятся ощущения в симуляторе, потому что это, как нам кажется, хорошо коррелирует с тем, что мы видим в реальном мире. Думаю, он отчаянно хочет в какой-то момент оказаться на трассе. Определённо, мы видим, что он возвращается к той форме, которая нам знакома», — цитирует Хорнера GPFans.