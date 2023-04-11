Риккардо объяснил, какую пользу может получить благодаря статусу резервиста в «Ред Булл»

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказал мнение, что в случае возвращение в Формулу-1 в качестве боевого гонщика у него будет представление о том, что будет нужно делать, чтобы действовать успешно.

«Думаю, если я вернусь на стартовую решётку в следующем году, у меня уже будет представление о том, что нужно сделать по-другому, и это здорово. У меня бы этого не было, если бы я всё ещё был боевым пилотом», — приводит слова Риккардо RaceFans.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле: