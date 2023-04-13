Миллиардер из Гонконга поделился подробностями переговоров с потенциальными командами Ф-1

Гонконгский миллиардер Кэлвин Ло заявил, что ведёт переговоры с командами, которые могут прийти в Формулу-1. При этом он исключил кооперацию с «Андретти» и «Хайтеком».
«Хотите верьте, хотите – нет, но финансовая часть для меня на самом деле не самая большая проблема. Многое сводится к тому, чтобы механики, опытные специалисты и вся команда работали как одно целое. Прямо сейчас у нас есть несколько возможностей, и мы ведём довольно предметные переговоры с несколькими командами.
Вообще, есть и другие азиатские игроки, инвесторы, которые хотели бы войти в этот спорт, и их на самом деле больше, чем можно представить. Мне посчастливилось познакомиться со многими из них, и они выразили заинтересованность. Итак, речь идёт о консорциуме, об объединении ресурсов. Я хотел бы, чтобы в Формуле-1 было больше игроков из Азии – больше азиатских талантов, причём не только пилотов, но и тех, кто за кулисами», — приводит слова Ло Reuters.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
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