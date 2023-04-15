Квят признался, что думал о завершении карьеры до предложения от «Ламборгини»

Российский гонщик Даниил Квят рассказал, как прошли переговоры с «Ламборгини», за которую он будет выступать в WEC и IMSA, а также признался, что думал о завершении профессиональной карьеры.
«Когда мне позвонили из «Ламборгини», я не был в контакте с другими командами или производителями, и всё произошло быстро. Они искали опытного гонщика для своего проекта LMDh, и всё идеально совпало для достижения соглашения. Переговоры были простыми, мы хорошо поладили.
Формула-1 — это вершина автоспорта. Я был резервным гонщиком в «Альпин», поддерживал с ними контакты и был близок к другим командам, но в итоге соглашение не было достигнуто. Я искал лучший вариант. Были моменты, когда ничего не получалось, переговоры ни к чему не приводили, и приходили определённые мысли о том, что необходимо остановиться. Я рассматриваю эту возможность с «Ламборгини» как последний шанс, так что я благодарен им за веру в меня», — приводит слова Квята Motorsport Italia.
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