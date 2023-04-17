Даниил Квят: «Феррари» нуждается в технической революции

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился мнением о выступлении итальянской команды «Феррари» в нынешнем сезоне «Королевских гонок».

«С учётом того, как обстоят дела, я бы сказал, что им будет трудно прийти в норму в краткосрочной перспективе. «Феррари» нуждается в технической революции. У команды новый босс, но, возможно, им следовало нанять инженеров из других команд», — приводит слова Квята GrandPrix со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при на счету итальянской команды 26 очков. Возглавляет рейтинг гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».

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