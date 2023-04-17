Квят оценил шансы Алонсо завоевать третий титул в Формуле-1 в этом сезоне

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился мнением о выступлении двукратного чемпиона Формулы-1, испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в нынешнем сезоне.

«Фернандо показывает, что на определённом уровне возраст не имеет значения. Думаю, ещё слишком рано говорить о его третьем титуле, потому что, хотя машина конкурентоспособна, этого всё равно недостаточно для победы. Кроме того, гоночный коллектив пользуется двигателями «Мерседеса». И давайте просто скажем, что команде-клиенту трудно победить», — приводит слова Квята GrandPrix со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент в активе Алонсо 45 очков в общем зачёте пилотов Формулы-1. Фернандо занимает третье место.

Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: