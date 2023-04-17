Квят — о борьбе за титул в Формуле-1: у Переса есть шансы, но они минимальны

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился мыслями о борьбе за титул в нынешнем сезоне «Королевских гонок».

«У Серхио Переса есть шансы, но они минимальны. В команде определённо все работают на Ферстаппена. Что касается Кубка конструкторов, то я не сомневаюсь, он достанется «Ред Булл», — приводит слова Квята GrandPrix со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1. После трёх Гран-при в его активе 69 очков. На счету Переса, занимающего второе место, 54 балла. В Кубке конструкторов уверенно лидирует «Ред Булл» (123 очка). У ближайшего преследователя, гоночного коллектива «Астон Мартин», 65 баллов.

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