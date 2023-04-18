В команде Формулы-Е высказались о приглашении Даниила Квята на тесты

Команда NIO 333, которая выступает в Формуле-Е, сделала заявление по случаю предстоящего участия россиянина Даниила Квята в тестах новичков. Они состоятся в Берлине 24 апреля.

«Мы рады приветствовать Даниила Квята, который в Берлине выступит на тестах для новичков. Учитывая его мастерство и опыт, мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что он сможет показать на нашем NIO 333 EP9», — говорится в заявлении команды.

Фото: Пресс-служба NIO 333

Ранее сообщалось, что Даниил заинтересован в том, чтобы получить место в Формуле-Е на сезон-2023/2024.

Напомним, в тестах новичков примет участие ещё один российский пилот – резервист «Феррари» Роберт Шварцман. В Берлине он выступит с командой «Пенске».

Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята: