В «Альпин» подготовили крупный пакет обновлений для Гран-при Азербайджана

Технический директор «Альпин» Пэт Фрай сообщил, что французский гоночный коллектив готовит крупный пакет обновлений к ближайшему этапу Формулы-1, который пройдёт в Азербайджане.

«Как и в прошлом году, у нас разработан план обновлений болида по ходу сезона. В Баку мы планируем сделать неплохой шаг вперёд, и позже у нас тоже готовятся новинки. Так что да, на этапы в Баку и Имоле у нас запланированы крупные обновления», — приводит слова Фрая The Race.

Гран-при Азербайджана пройдёт с 28 по 30 апреля в Баку. Это четвёртый этап Формулы-1 в нынешнем сезоне.

После первых трёх этапов пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли набрали по четыре очка. Команда располагается на шестом месте в Кубке конструкторов.