В «Альпин» подготовили крупный пакет обновлений для Гран-при Азербайджана
Поделиться
Технический директор «Альпин» Пэт Фрай сообщил, что французский гоночный коллектив готовит крупный пакет обновлений к ближайшему этапу Формулы-1, который пройдёт в Азербайджане.
«Как и в прошлом году, у нас разработан план обновлений болида по ходу сезона. В Баку мы планируем сделать неплохой шаг вперёд, и позже у нас тоже готовятся новинки. Так что да, на этапы в Баку и Имоле у нас запланированы крупные обновления», — приводит слова Фрая The Race.
Гран-при Азербайджана пройдёт с 28 по 30 апреля в Баку. Это четвёртый этап Формулы-1 в нынешнем сезоне.
После первых трёх этапов пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли набрали по четыре очка. Команда располагается на шестом месте в Кубке конструкторов.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 апреля 2023
-
15:37
-
15:33
-
15:32
-
15:31
-
13:46
-
13:40
-
12:55
-
12:31
-
11:53
-
11:15
-
11:11
-
10:59
-
10:21
-
00:48
-
00:42
- 19 апреля 2023
-
23:51
-
23:47
-
22:40
-
22:37
-
21:39
-
20:36
-
20:31
-
19:54
-
18:54
-
18:33
-
17:40
-
17:35
-
16:18
-
15:07
-
14:51
-
14:22
-
13:32
-
13:04
-
12:04
-
11:30
Партнерский контент