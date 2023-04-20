Штайнер: нас больше не интересуют молодые пилоты, мы будем брать опытных гонщиков
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что американская команда больше не собирается делать ставку на молодых и неопытных гонщиков.
«На данный момент нас не интересуют новички. Если вы спросите меня сейчас, мы будем брать опытных гонщиков, с новичками всегда есть риск и есть возможность, что вы найдёте выдающийся талант, но в данный момент нам как команде нужны опытные гонщики, чтобы двигаться вперёд, потому что команда всё ещё нуждается в развитии.
Мы всё ещё самая молодая команда в Формуле-1, а другие становятся всё лучше и лучше, и нам нужно следовать за ними и даже догонять. Лучший способ догнать — это люди, которые знают, что делать», — приводит слова Штайнера Racingnews365.
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