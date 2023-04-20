Квят рассказал, какое прозвище дал бы Феттелю в ответ на Торпеду

Российский гонщик Даниил Квят ответил на вопрос, какое прозвище он бы дал Себастьяну Феттелю, если бы у него была такая возможность. Ранее именно Феттель стал автором прозвища Квята Торпеда.

«Какое бы прозвище я дал Феттелю в ответ? Профессиональный крикун или что-то подобное. Не знаю. Думаю, он очень любит кричать по радио. Конечно, сейчас он гораздо спокойнее, но, когда ставки были высоки, он кричал действительно много», — приводит слова Даниила Квята PlanetF1 со ссылкой на подкаст Track Limits.

Напомним, история с прозвищем Квята произошла на Гран-при Китая 2016 года. тогда Квят и Феттель вместе попали на подиум, однако в ходе гонки между ними произошёл инцидент, который Феттель описал так: «Ты летел, словно торпеда. Если бы я остался на траектории, мы бы столкнулись».