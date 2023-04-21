Квят не исключил, что может попробовать свои силы в IndyCar

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят высказался об американских гоночных сериях — NASCAR и IndyCar.
«В NASCAR отличная атмосфера — эти гонки стали легендарными. Громкие машины, пилоты, это действительно круто. Но это национальные гонки, американский чемпионат, и это играет роль. Сейчас они развиваются с точки зрения маркетинга, приглашают известных пилотов — Кими Райкконена, Дженсона Баттона. Они выбрали правильный путь.
Сейчас я сосредоточен на гонках на выносливость, у меня не было достаточно времени в NASCAR, но в будущем я бы попробовал ещё.
IndyCar? Почему нет? У меня ещё не было возможности попробовать, но я бы попробовал. Это «формулы», и мне было бы проще адаптироваться. Но я ещё никогда не выступал на овалах, хотелось бы сначала попробовать, чтобы понять, каково это. В этих гонках выступают пилоты и в 45 лет, так что я бы попробовал», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.
Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.
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