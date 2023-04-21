Квят ответил на вопрос, кого он считает самым сложным соперником в Формуле-1

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят ответил на вопрос о том, кто был для него самым сложным соперником во времена выступлений в «Королевских гонках».

«В Формуле-1 все очень трудные соперники, все сражаются на пределе. Я боролся с Кими Райкконеном, Фернандо Алонсо, Даниэлем Риккардо, да со всеми, и у каждого из них свои сильные стороны. Самый трудный? Не знаю. Если говорить о напарниках, то, наверное, Даниэль Риккардо. Когда я пришёл в «Ред Булл», вокруг него было много хайпа, он был суперзвездой, только что победил Феттеля. Все о нём говорили, мне говорили, что он лучший гонщик на решётке, так что сражаться с ним было круто. 2015 год для меня был очень важным», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.

Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.