Квят: команды наконец поняли, что победить “Ред Булл” можно только скопировав их машину

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят поделился мнением о доминировании «Ред Булл» в Формуле-1 и ответил на вопрос, как он считает — продолжится ли такая тенденция и после 2026 года и смены регламента.

«Думаю, что команды наконец поняли, что победить “Ред Булл” можно только скопировав их машину. (смеется) В этом году они выглядят намного быстрее остальных, но в следующем, я думаю, соперники приблизятся. Возможно, уже в этом году за счёт развития машины соперники будут ближе, но всё равно они будут доминировать — у “Хонды” отличный двигатель, так что у “Ред Булл” есть всё необходимое», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.

Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.